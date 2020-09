Hoe de Tweede Kamer na de oorlog 'ontwaakte als Doornroosje'

Dat het parlement weer bijeen kwam, gold als overwinning op de bezetter en op de oorlog in het algemeen, maar de Tweede Kamer was wel gemankeerd. Naast dat slechts driekwart was overgebleven, was hun mandaat ook nog eens verlopen, legt Carla Hoetink uit. De parlementair historicus schreef een boek ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid en herstel van de Tweede Kamer.

"Die Tweede Kamerleden hebben geen recht van spreken meer, vonden veel mensen", zegt Hoetink. Ruim acht jaar eerder in 1937 waren de verkiezingen geweest, hun termijn liep dus eigenlijk maar tot 1941. "Het deed ietwat vreemd aan déze Tweede Kamer door haar voorzitter, mr. Van Schaik, als 'volksvertegenwoordiging' te horen betitelen", schreef de communistische verzetskrant De Waarheid daags na de heropening.

Het verzet

En dan was er ook de kritiek dat de 'oude Kamerleden' te weinig hadden gedaan om de economische crisis in de jaren 30 het hoofd te bieden, evenals de opkomst van het fascisme. Ook klonk de roep om verzetsleden een stem te geven in het parlement. "Het verzet zou de stemming in het bevrijde Nederland het best begrijpen", was het idee, stelt Hoetink.

Het noodkabinet onder leiding van premier Schermerhorn had een tijd gedubd over de vraag of dit parlement wel moest terugkeren. Het land moest worden opgebouwd - dat ging boven alles - dus wilde het kabinet zo slagvaardig mogelijk van start gaan. "Het was een noodsituatie", zegt Hoetink.

Zo ging het eraan toe op die eerste dag: