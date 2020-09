Meer shoppers en online aankopen in eerste half jaar door corona

Nederlanders hebben in de eerste zes maanden van dit jaar vaker online aankopen gedaan. Vooral in de maanden april, mei en juni waren er honderdduizenden klanten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Thuiswinkel.org. Die schrijft de ontwikkelingen toe aan de gevolgen van het coronavirus. De verwachting is dat deze trend de komende maanden aanhoudt.

In totaal werd in de eerste half jaar ruim 12 miljard euro uitgegeven aan online aankopen, een recordbedrag. De sterke groei in het tweede kwartaal zit vooral in de verkoop van producten, die steeg met 52 procent. Daartegenover staat een zeer grote daling van de verkoop van diensten, zoals vakantiereizen, accommodaties en tickets, met 45 procent.

800.000 nieuwe e-shoppers

"Veel mensen moesten thuisblijven en bezochten webwinkels voor hun aankopen, met veel nieuwe online kopers en een hoger besteed bedrag per koper tot gevolg", zegt directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org. In het tweede kwartaal waren er 800.000 meer e-shoppers dan een jaar geleden.

Jongen denkt dat de stijging blijvend is. "De mensen hebben online winkelen ontdekt en zijn door corona over een drempel geholpen. Bijna een miljoen mensen deden voor het eerst online aankopen en we zien dat minimaal de helft blijft hangen."

Doe-het-zelfzaken

De grootste groei in online aankopen werd geboekt bij doe-het-zelfzaken en tuinwinkels (plus 121 procent) en woonwinkels (plus 105 procent). Ook de sport, recreatie- en buitenwinkels deden goede zaken.

Thuisblijven en thuiswerken leidden ook tot meer online boodschappen bij supermarkten en eetwinkels. Consumenten besteedden voor ruim 700 miljoen euro, een stijging van 69 procent.