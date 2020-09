Nederlands eerste Miss World Corine Spier-Rottschäfer overleden

Na de Miss World-verkiezing had Rottschäfer genoeg van miss-verkiezingen en richtte ze zich op modellenwerk. In 1962 trouwde ze met architect en later politicus Edo Spier, met wie zij twee kinderen kreeg.

Geen escortbureau

Corine Spier-Rottschäfer was jarenlang een veelgevraagd model over de hele wereld, maar haar man vond al die buitenlandse trips maar niks, vertelde ze in 2013 in Elsevier. "Je bent er nooit, kun je niet iets anders verzinnen, kreeg ik te horen."

In 1964 richtte ze daarom het eerste professionele modellenbureau in de Benelux op, Corine's Agency. Het bedrijf bleef tientallen jaren een toonaangevend bureau in de internationale modellenwereld. De oprichting verliep echter niet zonder slag of stoot. "Al snel stond de politie op de stoep. Die dacht dat ik een escortbureau runde."

Ook kreeg ze een boete voor het overtreden van de wet op de arbeidsbemiddeling. Zij vocht de zaak aan tot aan de Hoge Raad en won. De wet werd aangepast en dat maakte ook de weg vrij voor de oprichting van uitzendbureaus in Nederland.

Spier-Rottschäfer bleef het modellenbureau runnen tot haar pensioen in 2002.