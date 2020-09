Brand bij Russische onderzeeër in Vlaardingen

Bij een recyclingbedrijf in Vlaardingen heeft brand gewoed bij een onderzeeboot. Het gaat om een oude Russische onderzeeër, de Foxtrot B-80.

De boot lag eerder jarenlang te verroesten in Amsterdam, zonder dat precies duidelijk was wie de eigenaar was. Sinds begin dit jaar ligt het vaartuig in de Koggehaven om gesloopt te worden.

"Er waren vanmorgen sloopwerkzaamheden aan de gang", zegt een woordvoerder van de brandweer bij Rijnmond. "Daarbij is een brandstoftank van de onderzeeër beschadigd geraakt en is diesel vrijgekomen. Die is gaan branden." De onderzeeboot heeft niet gebrand.

Boven de haven hing dikke zwarte rook. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen en ook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De brand heeft geen gevolgen voor het scheepvaartverkeer.