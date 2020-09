'China bouwde 380 interneringskampen in Xinjiang in drie jaar'

China heeft in de afgelopen drie jaar 380 interneringskampen gebouwd in de noordwestelijke regio Xinjiang, meldt een Australische denktank op basis van satellietbeelden.

De kampen worden gebruikt om Oeigoeren en andere moslimminderheden gevangen te zetten. Het Australian Strategic Policy Institute (ASPI) stelt dat 14 van de 380 kampen nog in aanbouw zijn.

De onderzoekers onderscheiden vier categorieën, van minder streng bewaakte 'heropvoedingskampen' tot zwaarbewaakte gevangenissen. Ze denken dat de meeste interneringscentra in de regio nu in kaart zijn gebracht.

Mensenrechtenorganisaties stelden eerder dat Oeigoeren in dit soort kampen worden gemarteld en gehersenspoeld.

Coördinaten

"Het bewijs in deze database laat zien dat, ondanks beweringen van Chinese functionarissen dat gevangenen de kampen verlaten, de aanzienlijke investeringen in de aanbouw van nieuwe interneringsfaciliteiten zijn doorgegaan in 2019 en 2020", aldus ASPI-onderzoeker Nathan Ruser tegen de Britse krant The Guardian.

De satellietbeelden en coördinaten van de locaties zijn gepubliceerd in een online database, Xinjiang Data Project.

Peking ontkent

Volgens het ASPI-rapport zijn er vaak fabrieken bij de kampen, wat erop duidt dat er een verband bestaat tussen de massale internering van Oeigoeren en grootschalige dwangarbeid.

De Chinese regering ontkent dat er sprake is van mensenrechtenschendingen in Xinjiang en zegt dat de opleidings- en heropvoedingsprogramma's armoede en terrorisme in de regio tegen moeten gaan. Eerder ontkende Peking het bestaan van de kampen.

NOS op 3 maakte deze video over de situatie van de Oeigoeren in China: