Kinderombudsvrouw: passend onderwijs moet beter

Kinderen die op een gewone school extra hulp nodig hebben, krijgen die niet altijd, blijkt uit een onderzoek van de Kinderombudsvrouw onder 184 kinderen.

Het gaat om kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften, die passend onderwijs moeten krijgen. Maar ze zeggen dat docenten nog te weinig weten wat ze nodig hebben. Ook merken ze dat docenten niet veel tijd voor ze hebben en dat het in de klassen vaak onrustig is.

"Het pedagogisch klimaat, de sfeer en structuur schieten vaak tekort", zegt Margrite Kalverboer in het NOS Radio 1 Journaal. "Leraren hebben onvoldoende kennis van wat er met hen aan de hand is."

Redelijk tevreden

De Kinderombudsvrouw wil dat kinderen met passend onderwijs zoveel mogelijk op hun gewone school kunnen blijven. "Kinderen met een extra vraag zouden onder hetzelfde dak les moeten krijgen als kinderen die makkelijker door het leven gaan." Ze wil dat minister Slob "gaat werken aan inclusief onderwijs".

De kritiek gaat specifiek over kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften, over het algemeen zijn de ondervraagde kinderen redelijk tevreden over het passend onderwijs. Hebben leerlingen intensieve begeleiding nodig, dan kunnen ze naar een speciale school.