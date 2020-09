Politiechefs overgeplaatst na zelfdoding agent

Twee leidinggevenden van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie zijn overgeplaatst na een intern onderzoek naar de zelfdoding van een agent. Zij hebben de agent volgens het onderzoek onzorgvuldig behandeld.

De 31-jarige agent werkte als digitaal expert bij de politie. Hij maakte eind vorig jaar een einde aan zijn leven. Kort voor zijn overlijden had hij aangegeven dat hij gepest werd op het werk.

Volgens de onderzoekers hebben de leidinggevenden fouten gemaakt, maar is er geen sprake van plichtsverzuim. Ook kan er geen uitspraak worden gedaan over een verband tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van de agent.

Het rapport stelt dat de communicatie tussen de leidinggevenden en de man gebrekkig was. De chefs kwamen afspraken niet na en er was onduidelijkheid over een eventuele overplaatsing van de agent, waardoor die niet wist waar hij aan toe was.