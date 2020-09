Onderzoeksjury wil één agent vervolgen voor dood Breonna Taylor

In de zaak van de doodgeschoten Amerikaanse Breonna Taylor is één agent aangeklaagd. De politie schoot de zwarte vrouw zes maanden geleden dood in haar huis in de staat Kentucky. Haar dood leidde tot een golf van protest in de Verenigde Staten

De onderzoeksjury besloot dat de in juni ontslagen witte agent Brett Hankison moet worden vervolgd voor drie aanklachten vanwege het moedwillig in gevaar brengen van de vrouw. De beslissing is voorgelegd aan een rechter in Louisville, waar Taylor (26) woonde.

De politie drong in maart zonder waarschuwing Taylors huis binnen in een onderzoek naar drugs. De vrouw, die in bed lag, werd door zes kogels geraakt. Dat aantal is vanavond bekendgemaakt. Er werden geen drugs gevonden in haar appartement.

Demonstranten in het hele land eisten gerechtigheid voor haar dood en die van andere zwarten die de afgelopen tijd door politiegeweld om het leven zijn gekomen.