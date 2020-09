Abortusactivist Gomperts op lijst invloedrijkste mensen van Time

De Nederlandse abortusactivist Rebecca Gomperts staat op de lijst met honderd invloedrijkste mensen van dit jaar, die is opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift Time. Ze helpt wereldwijd vrouwen die geen toegang hebben tot een veilige abortus.

De 54-jarige Gomperts is arts en oprichter van Women on Waves, de organisatie achter de abortusboot. Ook is ze actief met Women on Web, een online dienst die vrouwen na een consult voorziet van abortuspillen.

De naam van de Nederlandse staat in Time in de categorie Pioniers. De oprichter van de Amerikaanse abortusorganisatie Planned Parenthood noemt haar "een baken van hoop, die opkomt voor het principe dat een veilige abortus een mensenrecht is".

Meer aanvragen in coronacrisis

"Ik sta symbool voor een onderwerp waar ik al 20 jaar voor strijd", zegt Gomperts tegen de NOS. "Het is voor het onderwerp heel belangrijk dat Time het op de kaart heeft gezet, dat vrouwen het recht hebben om zelf een abortus te doen en op die manier hun leven en toekomst in eigen hand te nemen."

De coronacrisis heeft volgens Gomperts een belangrijke rol gespeeld bij de keuze om haar op de lijst te zetten. "Toen dit speelde was covid in Amerika op het hoogtepunt. Een aantal staten had besloten dat abortus geen essentiële gezondheidszorg was, waardoor veel vrouwen geen toegang meer hadden tot abortus. Onze organisaties Women on Web en Aid Access zagen een enorme toename in het aantal aanvragen. Dat is de reden dat ik ben benoemd."

Federale rechters oordeelden later over meerdere Amerikaanse staten dat het coronavirus geen reden mag zijn om abortussen te blokkeren.

Zorgen over Hooggerechtshof

Gomperts maakt zich zorgen over de vacante positie in het Amerikaanse Hooggerechtshof die is ontstaan na het overlijden van de progressieve Ruth Bader Ginsburg. De verwachting is dat president Trump aan het eind van de week een vrouw uit behoudende hoek benoemt als vervanger. Benoemingen gelden voor het leven.

"Het is een kleine, conservatieve minderheid die in Amerika de macht heeft", stelt Gomperts. "Die bepaalt de toekomst voor het land voor generaties, en niet alleen wat betreft abortus."

Volgens Gomperts krijgt Amerika op deze manier zelfs trekken van "een dictatuur": "Je ziet het ook bij de autocratische regimes in Polen en Hongarije: vrouwenrechten zijn daar het slachtoffer van de machthebbers."

Black Lives Matter

Andere personen op het jaarlijkse Time-overzicht met invloedrijkste mensen zijn onder anderen rapper Megan Thee Stallion, de Amerikaanse epidemioloog Anthony Fauci, WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus en de drie oprichters van Black Lives Matter.

Eerder stonden onder anderen koningin Máxima, koningin Juliana en vliegtuigbouwer Anthony Fokker op de lijst van het Amerikaanse magazine.