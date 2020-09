Navalny ontslagen uit het ziekenhuis: 'Volledig herstel mogelijk'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn, waar hij was opgenomen als gevolg van een vergiftiging.

Volgens de Duitse artsen is het goed mogelijk dat hij volledig zal herstellen, al moet nog blijken wat de gevolgen zijn voor de langere termijn.

Navalny werd op 22 augustus opgenomen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar hij 24 dagen op de intensive care lag. Hij werd daarnaartoe gebracht nadat hij twee dagen eerder op een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek was geworden.

De Russische oppositiepoliticus lag een aantal weken in coma. Op 7 september werd hij uit de kunstmatige coma gehaald omdat zijn toestand verbeterde. Het ziekenhuis maakte toen ook bekend dat hij reageerde op "verbale prikkels" en dat zijn beademing stapsgewijs zou worden afgebouwd.

Zaterdag maakte Navalny bekend dat het hem lukte om "met trillende benen" te traplopen. "Er is een duidelijk pad naar herstel, al is het geen kort pad", schreef hij op Instagram.

Moordaanslag

Duitse, Franse en Zweedse onderzoekers concludeerden dat de 44-jarige oppositieleider is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Volgens Navalny's team is dat gebeurd in een hotel in het Siberische Tomsk, door een flesje water. Bondskanselier Merkel sprak van een moordaanslag en eiste opheldering van het Kremlin. Dat ontkent elke betrokkenheid.

De Russische politicus werd in en buiten het ziekenhuis in Berlijn bewaakt, omdat werd gevreesd voor een nieuwe aanslag op zijn leven. Zijn woordvoerder liet eerder weten dat Navalny na zijn genezing naar Rusland wil terugkeren.