'Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars'

Vanaf vandaag moeten overheidssites zich aantoonbaar inspannen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zoals blinden en slechtzienden. Overheden lappen die regels echter op grote schaal aan hun laars, blijkt uit onderzoek van twee experts op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Van de 2000 overheidswebsites waarvan in kaart is gebracht of ze zich aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid houden, voldeden er maar 70 helemaal.

"Vaak betekent dat ook dat een site niet zo goed in elkaar zit, als hij niet toegankelijk is", zegt een van de onderzoekers, Ron Beenen. "Maar mensen met een beperking hebben daar dan eerder last van."

CoronaTest.nl

Van zekere 5000 andere websites hebben de bewuste overheden niet eens in kaart gebracht of ze toegankelijk zijn. Juist dat is vanaf vandaag verplicht. "De vrijblijvendheid is er nu echt van af, maar in veel gevallen krijgen overheden het niet voor elkaar", aldus Beenen.

Onder andere CoronaTest.nl, waar mensen een coronatest kunnen aanvragen, voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Ook het doen van aangifte bij de politie is niet goed geregeld.

Vaak is een algemene website wel in orde, maar gaat het mis op delen van een website die bijvoorbeeld door andere leveranciers zijn ontwikkeld, zoals een gemeentesite om huishoudelijk afval aan te melden.

'Ronduit zorgelijk'

Belangenbehartiger van mensen met een beperking IederIn noemt de uitkomsten "ronduit zorgelijk". "Een grote groep mensen kan niet volwaardig deelnemen in de samenleving, omdat overheidssites ontoegankelijk zijn", laat de organisatie weten in een schriftelijke verklaring.

De organisatie wijst erop dat overheden ruim de tijd hebben gehad om hun zaakjes op orde te krijgen. In 2008 beloofden ze al om hun sites toegankelijk te maken; sinds 1 juni 2018 is bekend dat de wettelijke verplichting van vandaag er komt.