Kamer start met voorbereiding parlementaire enquête aardgaswinning

De Tweede Kamer heeft de commissie geïnstalleerd die de parlementaire enquête gaat voorbereiden naar de gaswinning in de provincie Groningen en de gevolgen daarvan. De enquête moet duidelijk maken welke risico's bij de gaswinning zijn genomen, hoe er als gevolg van de winning aardbevingsschade is ontstaan, wat anders had gekund en welke lessen er getrokken kunnen worden.

De leden van de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen kozen Tom van der Lee van GroenLinks tot voorzitter. Van der Lee diende in maart vorig jaar een motie in waarin werd uitgesproken dat een parlementaire enquête wenselijk was.