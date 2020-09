Acht jaar cel en tbs voor doodsteken man in Amsterdam

De rechter heeft een 50-jarige man uit Almere veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 29-jarige man. Dat gebeurde vorig jaar juni in de Warmoesstraat in het centrum van Amsterdam.

De dader rende op het slachtoffer af en stak hem vanuit het niets een aantal keren met een mes in de borst. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Het geweld werd geregistreerd door bewakingscamera's.

Wat hem tot zijn daad heeft gedreven, is niet duidelijk geworden. Tijdens het proces twee weken geleden zweeg hij. Wel is in de rechtszaak meegenomen dat hij op de dag van de steekpartij zijn buurman in Almere met een mes had bedreigd.

Psychische stoornis

De rechter nam in zijn overwegingen mee dat de steekpartij op klaarlichte dag in een drukke straat was. Veel mensen zagen het gebeuren. Deskundigen hebben vastgesteld dat de man lijdt aan een psychische stoornis. Hij is eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.