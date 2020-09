SP presenteert verkiezingsprogramma, wil af van de euro

Werknemers moeten recht krijgen op een 'winstuitkering' van een bedrijf. Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen en in plaats daarvan moet er een Nationaal Zorgfonds komen. Ook moet de AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar en het minimumloon moet omhoog. Dat zijn enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

De SP is de tweede partij die het concept-verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen in maart 2021 bekendmaakt. Het is naar de leden van de partij gestuurd, die zich er nog over mogen uitspreken. D66 maakte afgelopen zaterdag als eerste de politieke agenda bekend.

De SP wil verder onder meer gratis OV voor kinderen en ouderen, een verlaging van de huren en een zorgbuurthuis voor ouderen, die dan in hun wijk kunnen blijven. Ander opvallend punt is dat de SP de euro wil afschaffen. Dat stond niet in het vorige verkiezingsprogramma. "De euro is onhoudbaar", schrijft de partij, "omdat de economieën van de eurolanden onvergelijkbaar zijn." De SP wil met "vergelijkbare landen" voorbereidingen treffen voor de ontwikkelingen van een nieuwe munt.

Mensen centraal

SP-leider Marijnissen zegt dat ze het land eerlijker wil maken. "Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek." Ze vindt dat wie veel heeft, ook wat meer moet bijdragen aan de samenleving. "Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch."

Behalve het verkiezingsprogramma heeft de SP de concept-kandidatenlijst bekendgemaakt: Lilian Marijnissen staat, zoals bekend, op nummer 1. Op nummer 2 staat het ervaren Kamerlid Renske Leijten. Zij werd de afgelopen tijd bekend werd door haar inzet voor slachtoffers van de affaire met de Kinderopvangtoeslag. Mahir Alkaya, Kamerlid sinds 2018, staat op nummer 3.

Op de SP-lijst staan veel ervaren mensen, die nu ook in de Tweede Kamer zitten, zoals Michiel van Nispen (4), Maarten Hijink (5), Sandra Beckerman (6), Peter Kwint (7), Bar van Kent (8) en Jasper van Dijk (9). De hoogste nieuwkomer staat op nummer 10: Jimmy Dijk is nu SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen. Kamerlid Frank Futselaar, die eerder zei te willen stoppen, staat alsnog op de kandidatenlijst, op de relatief lage plek 19.