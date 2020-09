Eerste zorgpremie bekend: 6,50 euro per maand omhoog

De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand.

Die stijging is iets meer dan waar het kabinet van uitging. Op Prinsjesdag zei het kabinet een gemiddelde zorgpremie van zo'n 123 euro per maand te verwachten, een stijging van 5 euro.

Toeslag ook omhoog

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens.

DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Weinig invloed covid-19

Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Zo zegt de verzekeraar meer kwijt te zijn aan dure geneesmiddelen.

Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging, zegt DSW-directeur Aad de Groot. "We gaan ervan uit dat we qua zorgkosten voor 2020 uitkomen op ongeveer het niveau dat we van tevoren al hadden verwacht. Dat komt doordat de meerkosten van corona eigenlijk worden gecompenseerd door de minderkosten door corona."

In de eerste maanden van de coronapandemie viel de reguliere zorg namelijk voor een groot deel stil. "Voor 2021 zijn we ook uitgegaan van een 'normaal jaar' aan zorgkosten. Dat is natuurlijk best een onzekerheid, want niemand weet hoe het precies gaat lopen", aldus De Groot. "Voor volgend jaar wil niemand nog dat reguliere zorg wordt afgeschaald. De kans is wel aanwezig dat er dan meer kosten worden gemaakt."

Reserves

Voor dit jaar putte DSW nog uit de eigen reserves om de premiestijging te beperken. Dat kostte de verzekeraar zo'n 2 euro per klant per maand. Maar DSW heeft onvoldoende reserves over om dat volgend jaar weer te doen. "Daarom gaan we naar een kostendekkende premie", zegt De Groot. Volgens hem is dat ook een belangrijke verklaring voor het feit dat bij DSW de premie wat meer stijgt dan het kabinet gemiddeld verwachtte.

En er speelt nog iets, volgens de DSW-directeur. "Ik denk ook dat het ministerie van VWS het wel heel rooskleurig schetst. Elk jaar met verkiezingen zien we dat VWS een net altijd even lagere premiestijging voorspelt dan waar zorgverzekeraars mee blijken te komen. Dat zagen we vier jaar geleden ook."