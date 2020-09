Politieagent New York verdacht van spionage voor China

In New York is een politieagent opgepakt die wordt beschuldigd van het bespioneren van Amerikanen en Tibetanen die zich inzetten voor een onafhankelijk Tibet. In de aanklacht tegen hem staat dat hij sinds 2018 werkte als spion voor de Chinese regering.

De 33-jarige agent, Bamaidajie Angwang, zou zijn orders hebben gekregen van medewerkers van het Chinese consulaat in New York. Uit onderschepte communicatie blijkt dat hij tegen zijn meerderen zei dat hij carrière wilde maken binnen de politie zodat hij China "glorie kon brengen".

Angwang werd geboren in Tibet en vroeg in de Verenigde Staten asiel aan omdat hij naar eigen zeggen in China werd gemarteld vanwege zijn Tibetaanse achtergrond. Hij is later genaturaliseerd tot Amerikaan. Naast politieagent was hij reservist in het Amerikaanse leger.

55 jaar cel

Uit de aanklacht blijkt dat Angwang in de VS mogelijke informanten voor de Chinese inlichtingendiensten moest zoeken. Ook zou hij "dreigingen" voor de Chinese regering in China hebben moeten aanwijzen. Verder werd van hem verwacht dat hij medewerkers van het consulaat in contact bracht met hoge politiefunctionarissen door ze uit te nodigen voor officiële politiebijeenkomsten.

Als Angwang wordt veroordeeld voor spionage, kan hij een celstraf van maximaal 55 jaar krijgen. Naast de spionage, wordt hij overigens ook beschuldigd van fraude en het afleggen van valse verklaringen.

Uit de documenten blijkt niet dat Angwang wordt gezien als dreiging voor de nationale veiligheid of voor het politiewerk in New York. Wel ziet de federale politiedienst FBI hem als "de definitie van een dreiging van binnenuit", schrijft William Sweeney van de New Yorkse afdeling van de FBI in een verklaring.