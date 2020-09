Nederland en Verenigd Koninkrijk koppelen windparken op de Noordzee

Het toekomstige windpark IJmuiden Ver, dat zo'n 80 kilometer uit de kust gebouwd gaat worden op de Noordzee, moet ook aangesloten worden op het Britse elektriciteitsnet. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse netbeheerder Tennet en het Britse National Grid. Tegelijkertijd moeten grote Engelse windparken op de Noordzee verbonden worden met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Nederland heeft nu al een stroomverbinding met Groot-Brittannië waarmee vooral Nederland vanaf de Tweede Maasvlakte in Rotterdam elektriciteit exporteert. Bij een verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie wordt de uitwisseling van stroom tussen Noordzeelanden steeds belangrijker. Doordat wind en zon zich niet door de mens laten sturen, zal de ene keer een tekort en de andere keer een overschot ontstaan.

Jan Paul Dijckmans van Tennet is verantwoordelijk voor de samenwerking en denkt dat de energiesystemen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland elkaar goed kunnen aanvullen. Zo heeft Groot-Brittannië veel meer kernenergie dan Nederland. Mocht het een keer niet waaien en de zon niet schijnen, dan is dat in de toekomst een welkome aanvulling op het Nederlandse systeem. Dat leunt vooral op wind en zon met voorlopig nog ondersteuning van traditionele gascentrales.