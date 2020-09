Gaskraan Groningen volgend jaar verder dicht dan gedacht

De gaskraan in Groningen gaat komend jaar iets verder dicht dan aanvankelijk werd verwacht. In Groningen mag in het komende gasjaar, dat in oktober begint, maximaal 8,1 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan waarvan voor de zomer werd uitgegaan.

Minister Wiebes van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de maatregelen voor de afbouw van de gaswinning in Groningen op schema liggen. Mede door het sneller vullen van de gasopslag bij Norg in Drenthe kan de gaswinning verder omlaag.

Onder de 10 miljard kuub

Dit lopende jaar wordt maximaal 9 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem gepompt. Dat is ook al minder dan was voorzien. Daardoor komt de productie waarschijnlijk voor het eerst sinds 1976 onder de 10 miljard kuub, schrijft RTV Noord.

Het is de bedoeling dat er vanaf halverwege 2022 geen gas meer gewonnen wordt uit het Groningenveld. Een aantal locaties blijft dan nog wel beschikbaar voor noodgevallen, zoals een strenge winter.