Willem-Alexander spreekt jarige VN toe in videoboodschap

De Verenigde Naties verdienen een prominente plek in de canon van de wereldgeschiedenis "als een van de meest positieve krachten ooit". Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in een videoboodschap bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Die staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de volkerenorganisatie.

Normaal gesproken komen vertegenwoordigers van alle lidstaten naar het VN-hoofdkwartier in New York, maar vanwege de coronacrisis is de vergadering deze keer voor het eerst in het bestaan van de VN volledig digitaal.

In zijn videoboodschap bracht de koning een eerbetoon "aan de mannen en vrouwen die 75 jaar geleden de grondslag legden voor de Verenigde Naties" en die door de toenmalige Amerikaanse president Harry S. Truman "bouwmeesters van een betere wereld" werden genoemd.