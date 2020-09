Corona brengt Britse 'banenmachine' abrupt tot stilstand

Bij Northern Monk, een bierbrouwer even verderop in Leeds, merkten ze hoe groot de wanhoop is onder werklozen. Ze zochten een inpakker in het magazijn. "Maar we kregen maar liefst duizend aanmeldingen. Normaal zijn we al blij als we vijftig brieven krijgen", vertelt hr-manager Sophie Lennon. "Het was een schok, zeker toen ik de verhalen hoorde van werklozen. En ja, er waren ook genoeg hoogopgeleiden die solliciteerden."

De bierbrouwer besloot daarop afgewezen kandidaten te helpen met het verbeteren van hun cv. "Het voelt echt alsof de crisis nog heel lang kan duren. Daarom zijn we nu een programma aan het opzetten om werklozen beter voor te bereiden op hun sollicitatie. Bij ons gaan de zaken gelukkig nog goed, dus we doen graag iets terug."

Vooral jongeren dupe

Hoewel het aantal vacatures in Groot-Brittannië in augustus weer opliep, ligt het nog altijd 50 procent lager dan gemiddeld in deze periode van het jaar. De groep die het hardste geraakt wordt zijn jongeren. In de leeftijd van 16 tot 24 is nu 13,4 procent werkloos.