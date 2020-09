'Unieke' burgerinitiatieven in coronatijd, maar problemen te over

Azarhoosh: "Veel traditionele netwerken zijn door de coronaregels verbrokkeld, uit elkaar gevallen. Er ontstaan nieuwe, kleinere netwerken en daar hebben we minder zicht op. En er zijn mensen die buiten de nieuwe netwerken vallen."

De buurthulpverlener is ervan overtuigd dat een deel van de buurt verstoken blijft van belangrijke informatie over de coronacrisis. "Veel mensen hier weten gewoon niet wat er gaande is. Er is heel veel informatie, maar het is onbereikbaar. Je moet zelf surfen op het internet en kijken, en niet iedereen hier is op internet gericht."

Ook zegt Azaroosh veel nepnieuws te horen, via de 'tamtam' en sociale media. "Complotideeën doen de ronde. Steeds meer mensen zeggen: corona is eigenlijk geen probleem. Het is bedacht omdat mensen met heel veel geld er andere bedoelingen bij hebben."

Buurtkrant in vier talen

Om de informatievoorziening te verbeteren, maakten bewoners zelf een huis-aan-huisblaadje over corona. In vier talen, met adressen, namen en nummers voor als er hulp nodig was. Azarhoosh: "Het aantal telefoontjes verdubbelde nadat het krantje was verspreid."