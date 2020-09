'Dit gun je ieder kind': aandacht voor sport en voeding op school betaalt zich uit

Bijkomend voordeel van de lunch is dat ongelijkheid in de klas verdwijnt, zag directeur Marc Hendriks van De Schatgraver. "Vroeger had je echt kinderen die alleen een appel of een beker cola meehadden. Die kinderen profiteren hier het meest van. Maar ook de anderen genieten. Wanneer kreeg jij nou voor het laatst zalmsnippers op brood?"

Ook het pesten nam af, zag Van Schayck. "De sfeer op school werd gewoon beter. Kregen scholen eerst een 6 of 7 van kinderen, nu zijn ze echt enthousiast geven ze de school een 8 of 9. We zien ook dat nieuwe ouders bewust voor deze proefscholen kiezen."

Inmiddels zijn er in Limburg ruim twintig scholen die het model willen overnemen. Morgen wordt er ook een website gelanceerd om scholen in andere delen van het land enthousiast te maken. "Dit gun je ieder kind", zegt Hendriks.

Van Schayck: "Als ik terugdenk aan de meesters en juffen in mijn eigen lagereschooltijd, die ons met alle goed bedoelingen met de armen over elkaar stil lieten zitten, dan was het maar een saaie, geestdodende bedoening."