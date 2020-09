OM: Iran lijkt niet betrokken bij aanval op Iraniër in Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de Iraanse staat achter de aanval van juni op een Iraanse man in Leeuwarden zit. De verdachte lijkt een persoonlijk motief te hebben, zegt een woordvoerder van het OM tegen de NOS.

De Iraanse activist Sadegh Zarza (64) werd bij het treinstation van Leeuwarden in zijn auto neergestoken met een mes. Hij raakte zwaargewond. Zarza vluchtte in de jaren 80 naar Nederland. Zijn broer zei eerder tegen de Leeuwarder Courant dat hij vanwege zijn activisme op een dodenlijst stond van de Iraanse geheime dienst.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran in het verleden betrokken was bij aanslagen op Iraniërs in Nederland. Ook in dit geval bestaan daar vermoedens van, maar het OM laat weten dat er geen aanwijzingen zijn gevonden van "statelijk inmenging", om eraan toe te voegen dat dit scenario "nadrukkelijk is meegenomen in het onderzoek".

De verdachte heeft volgens justitie een bekentenis afgelegd en verklaard dat hij een persoonlijk motief had. Meer daarover is niet bekend. Komende donderdag is in de zaak een eerste pro-formazitting. De recherche is nog bezig met het onderzoek en wil nog een aantal familieleden spreken van de verdachte. Het OM is van plan om aan te dringen op een psychologisch onderzoek.