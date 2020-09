Stoffelijke resten gevonden bij neergestorte bommenwerper Markermeer

Bij de berging van een Britse bommenwerper in het Markermeer zijn stoffelijke resten gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om de bemanning van de Short Stirling BK716, die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte.

Nabestaanden van de zeven bemanningsleden zijn door de gemeente Almere geïnformeerd, meldt Omroep Flevoland. In een laboratorium in Soesterberg gaan specialisten van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) onderzoeken of het daadwerkelijk om resten van de deels Britse en deels Canadese bemanning gaat.

Sinds drie weken wordt op het Markermeer gewerkt aan de berging van het wrak, dat in 1943 neerstortte. Het toestel werd ingezet voor bombardementen op Duitse steden.

Eerder werden al twee motorblokken aangetroffen, een brandstoftank, een rechtervleugel, munitie en verschillende andere vliegtuigonderdelen. De vliegtuigonderdelen worden in een container opgeslagen. Het is de bedoeling dat waardevolle stukken uiteindelijk naar een museum gaan.