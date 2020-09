Unilever neemt horde naar één hoofdkantoor in Londen

Aandeelhouders met Nederlandse aandelen van Unilever hebben bijna allemaal voor het samenvoegen van de twee hoofdkantoren (Rotterdam en Londen) gestemd. 99,42 procent stemde voor, bleek vanochtend op een speciaal ingelaste digitale aandeelhoudersvergadering.

Unilever heeft twee hoofdkantoren en twee soorten aandelen, maar wil een volledig Brits bedrijf worden en het hoofdkantoor in Rotterdam opheffen. Op 12 oktober volgt een stemming onder aandeelhouders van het Britse onderdeel.

'vertrekboete'

Op de vergadering werden meerdere vragen gesteld over het wetsvoorstel van GroenLinks. In die wet wordt geregeld dat bedrijven eerst moeten afrekenen als ze vertrekken naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven. Dat wordt ook wel een vertrekboete genoemd. Als de wet wordt aangenomen, zou dat voor Unilever een rekening van 11 miljard euro betekenen, meldde het bedrijf eerder.

GroenLinks liet vrijdag weten het wetsvoorstel aan te passen, waardoor de eventuele rekening niet voor het bedrijf is, maar voor aandeelhouders van de Nederlandse Unilever-aandelen. Unilever moet de dividendbelasting dan ook na het vertrek naar Londen inhouden en overmaken naar Nederland, net zoals het nu doet als het dividend uitkeert.

Inbreuk

Het bedrijf bevestigde vandaag dat het de verhuizing afgelast als het wetsvoorstel wordt aangenomen, maar Unilever verwacht niet dat het zover komt. "Het zou een inbreuk zijn op fundamentele principes in het Europees recht", zegt topman Alan Jope. Hj baseert zijn verwachting op juridisch advies dat het bedrijf over de kwestie heeft ingewonnen. Hij verwijst daarbij naar de vrijheid van vestiging en vrijheid van kapitaalverkeer. Het wetsvoorstel is volgens Jope ook in strijd met een belastingverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het GroenLinks voorstel is volgens Jope nog "in een heel vroeg stadium" en kan volgens hem ook nog worden aangepast. "Of, en zo ja wanneer het er komt, is niet duidelijk."

Omdat het een virtuele aandeelhoudersvergadering was, moesten aandeelhouders afgelopen woensdag hun stem al hebben uitgebracht. Dat was een paar dagen voordat duidelijk werd dat ze zelf voor de vertrekboete opdraaien, als het zover komt.