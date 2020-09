Gaswolk vrijgekomen bij Chemelot in Geleen, verkeer tijdelijk stilgelegd

Op het Limburgse industriecomplex Chemelot in Geleen is een wolk hexaangas vrijgekomen. Uit voorzorg waren de naastgelegen snelwegen A2 en A76 even afgesloten en werd het treinverkeer stilgelegd.

Hexaangas is een licht ontvlambare stof. De bedrijfsbrandweer is bezig om te voorkomen dat het gas zich verder verspreidt, schrijft de regionale omroep 1Limburg.

De gaswolk kwam rond 09.30 uur vrij. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de stof nog niet buiten het industriecomplex bij Geleen gemeten.

Verkeer hervat

De A2 en A76 waren tijdelijk afgesloten bij knooppunt Kerensheide, maar even na 10.30 uur werden ze weer vrijgegeven. Ook gaan er weer treinen rijden tussen Sittard en Maastricht, meldt de ANWB.

Het is niet voor het eerst dat de hulpdiensten in actie komen bij Chemelot. Zo ontsnapte vorig jaar giftige rook uit een salpeterzuurfabriek. Destijds werden geen alarmerende waarden gemeten buiten het terrein.