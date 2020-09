GGD opent telefoonlijn voor test zorgpersoneel en leraren

Zorg- en onderwijspersoneel dat zich met voorrang mag laten testen, kan sinds vanochtend 07.30 uur bellen met telefoonnummer 0800-8101. Dat nummer is bekendgemaakt door het ministerie van VWS.

De GGD rekent op een paar duizend aanmeldingen per dag, maar het aantal mensen laat zich niet precies voorspellen. "Het zijn dagkoersen. We zullen aan de knoppen moeten draaien", zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw.

"We willen voorkomen dat we 10.000 plekken vrijhouden, terwijl er maar 3000 mensen gebruik van maken. Dat is zonde voor de 7000 mensen die geen prioriteit krijgen, maar die wel zitten te wachten. Andersom kan ook blijken dat we flink moeten opschalen. We leren op dag één lessen voor dag twee en drie."

De Gouw zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de GGD'en zo flexibel mogelijk zijn. "We willen natuurlijk iedere plaats in de agenda gebruiken en zorgen dat iedereen die voorrang heeft, voorrang krijgt."

Roodgloeiend

Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de voorrangsregeling ruim een week geleden aan. Het gaat om een tijdelijke maatregel vanwege oplopende wachttijden. Alleen mensen die zorgen voor continuïteit in de zorg en het onderwijs komen in aanmerking. Na de aankondiging van De Jonge stond de telefoon bij de GGD roodgloeiend.

In totaal heeft de GGD 2100 call-medewerkers ingezet. Een paar honderd daarvan zijn vorige week opgeleid voor het speciale prioriteitennummer.

De hoop is dat mensen niet zonder overleg met hun werkgever bij de GGD aan de lijn hangen. "Er is een voorrangsverklaring nodig van de werkgever. Alleen zeggen dat je verkouden bent en dat je voor de klas staat, is niet genoeg."