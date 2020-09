Duizenden vrijwilligers en 1 robot in actie tijdens World Cleanup Day

In Utrecht werd onder meer afval geraapt door vrijwilligers van Elevation Events. Normaal organiseert deze organisatie festivals, maar vandaag liepen ze met prikstokken en grijpers rond.

"We vinden het belangrijk om de natuurgebieden waar we gebruik van maken, schoon te houden", vertelt Robin Sandifort van Elevation Events aan RTV Utrecht. "We hebben er daarom voor gekozen schoon te maken in de gebieden waar onze festivals zijn."

'Redelijk schoon'

Visdraadjes, sigarettenpeuken, rietjes, vorken en zelfs vuile onderbroeken haalden de vrijwilligers van het strand van IJmuiden af. "Ik schrik er altijd van, maar ik moet zeggen dat het hier toch redelijk schoon is", zei fotografe Johanna Minnaard, die een foto-expositie over wegwerpplastic heeft gemaakt.

Mareile Zuber organiseerde in IJmuiden een van de initiatieven om de natuur op te ruimen. Namens organisatie BRAK zet ze zich in voor een schonere leefomgeving. "Ik vind het belangrijk dat wij in actie komen in plaats van alleen te praten over problemen van klimaat en milieu", zegt ze tegen NH Nieuws.

Ook de Maasoevers in Limburg zijn weer schoon. Zeker 5000 vrijwilligers deden mee aan de MaasCleanup, een actie waaraan volgens 1Limburg steeds meer bedrijven en organisaties zich verbinden.

In totaal wordt vandaag in meer dan 180 landen zwerfafval opgeruimd.