Amsterdam beperkt opnieuw contactonderzoek, andere GGD’s volgen

Amsterdam beperkt opnieuw het contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting. Besmette inwoners moeten per direct voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Alleen risicogevallen worden nog door de GGD gebeld. Het bron- en contactonderzoek gaat wel door.

"We vragen meer verantwoordelijkheid van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren", zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam. "De weg is anders, het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden."

In augustus moest Amsterdam ook al drie weken besluiten tot het zogenoemde 'risicogestuurd contactonderzoek'. Ondanks een forse opschaling heeft de GGD door het oplopende aantal besmettingen opnieuw onvoldoende personeel om alle contacten van besmette personen zelf te bellen.

Kennemerland, Gelderland-Midden en Twente

Naast Amsterdam geldt de beperking van het contactonderzoek ook per direct in de regio's die vallen onder GGD Kennemerland (Schiphol en omgeving), GGD Gelderland-Midden (Arnhem), GGD Gelderland-Zuid (Nijmegen) en GGD Twente. Bij GGD Haaglanden was de beperking al sinds dinsdag van kracht.

Mogelijk zijn er al meer GGD's die de beperking van het contactonderzoek hebben ingesteld. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zegt tegen de NOS nog bezig te zijn met een overzicht.

Het bron- en contactonderzoek wordt gezien als een van belangrijkste middelen om het virus onder controle te houden. Door de contacten van een besmet persoon meteen na te gaan, wordt de kans op verspreiding ingedamd. De verantwoordelijkheid om nauwe contacten op de hoogte te brengen ligt nu in vijf regio's bij besmette personen zelf.

Capaciteit contactonderzoek overschreden

Deze week is het contactonderzoek in zijn oude vorm, waarbij de GGD drie telefoontjes per nauw contact moet doen, onder druk komen te staan. De GGD is nog bezig om per eind september voldoende onderzoekers te hebben om maximaal 1500 onderzoeken per dag te kunnen doen. De afgelopen drie dagen heeft het aantal besmettingen die capaciteit echter al overschreden.

Dat ook GGD Kennemerland het contactonderzoek nu beperkt, heeft gevolgen voor mensen die in een vliegtuig hebben gezeten met een besmet persoon. "Alle nauwe contacten in een vliegtuig worden nog gebeld maar niet gemonitord. Als we ze niet te pakken krijgen sturen we ze een e-mail. Ze worden dus niet meer nagebeld", zegt een woordvoerder.

