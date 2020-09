'Lijfwacht Britse minister laat pistool achter in vliegtuig'

Een lijfwacht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is op non-actief gesteld nadat hij gisteren een pistool zou hebben achtergelaten in een vliegtuig. De politie doet onderzoek. "We nemen deze zaak extreem serieus", zegt een woordvoerder tegen omroep BBC.

Dagblad The Sun meldt dat een schoonmaker een geladen Glock 19-pistool in een holster op een stoel in het United Airlines-vliegtuig had gevonden. De schoonmaker sloeg alarm, waarop de politie het vliegtuig betrad en erachter kwam dat het wapen van Raabs lijfwacht was.

In februari was een vergelijkbaar incident. Toen werd een onderzoek ingesteld naar een lijfwacht van voormalig premier David Cameron, die zijn pistool op een vliegtuig-wc zou hebben achtergelaten.