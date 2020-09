Gevecht om opvolging hoge rechter Bader Ginsburg al losgebarsten

Of het de Republikeinen gaat lukken al voor 3 november een nieuwe rechter te benoemen is twijfelachtig. Normaal duurt zo'n procedure enkele maanden.

Bovendien hebben de Republikeinen in de Senaat slechts een meerderheid van 53 tegen 47 stemmen en zijn er al enkele partijgenoten die vinden dat de Senaat geen overhaaste beslissingen moet nemen. Zo zijn er enkele politici die zich in dit verkiezingsjaar niet kunnen veroorloven gematigde stemmers af te schrikken.

"Ik zal niet over Hooggerechtshofrechter stemmen nu er minder dan 50 dagen tot de verkiezingen zijn", zei Senator Murkowski nog enkele uren voordat het nieuws over Ginsburg bekend werd. "Ik vind echt dat het nu te kort dag is", zei ook haar collega Collins eerder deze maand.

Verkiezingen

President Trump heeft nog niets gezegd over de termijn waaraan hij zit te denken, hoewel hij in het verleden al een lijst publiceerde met twintig mogelijke gegadigden voor de positie. Hij kan er ook voor kiezen om zijn beslissing tot na de verkiezingen uit te stellen, om zich te verzekeren van de stem van conservatieve kiezers.

Als de keuze voor een nieuwe rechter nog in de lucht hangt, kunnen Trump en de Republikeinen in de Senaat hun achterban onderstrepen dat deze verkiezingen nog jarenlang invloed zullen hebben op het beleid: als hun partij een rechter aanstelt, is de verdeling tussen conservatieve en progressieve rechter zes tegen drie.

Ruth Bader Ginsburg zelf had volgens haar familie een uitgesproken mening. "Het is mijn vurigste wens dat mijn opvolger wordt benoemd als de nieuwe president is benoemd."