Vrouw wil schilderij terug dat ze aan Rijksmuseum schonk

Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum wil het kunstwerk terug. De 88-jarige Oosje Silbermann zegt tegen NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde.

De kleindochter van de vrouw had een hersentumor en er werd gevreesd voor haar leven. Een stem in haar hoofd zei dat als ze het kostbare schilderij zou weggeven, haar kleinkind zou genezen.

Het gaat om het doek Compositie dat kunstenaar Bart van der Leck in 1918 schilderde. Toenmalig directeur Wim Pijbes was blij met het schilderij, dat volgens kenners die NRC sprak nu zo'n 3,5 ton waard is. Het wordt gezien als een van de pronkstukken van de afdeling twintigste-eeuwse kunst in het Rijksmuseum.

Onzorgvuldig

Nu laat de familie van Silbermann beslag leggen op het kunststuk. Volgens de dagvaarding is het schilderij door "overhaast en onzorgvuldig handelen van het Rijksmuseum aan haar bezit onttrokken". Door de ziekte van haar kleindochter was de toen 81-jarige Oosje naar eigen zeggen wilsonbekwaam met betrekking tot de schenking.

Volgens de familie had er meer onderzoek moeten worden gedaan naar de redenen achter de schenking. "Als het museum en de betrokken notaris hadden voldaan aan hun onderzoeksplicht, zoals de internationale museumregels voorschrijven, hadden ze Oosjes slechte geestestoestand kunnen constateren", stellen de eisers. Ze willen dat de schenking wordt teruggedraaid.

De huidige Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits zegt in een reactie dat het museum te goeder trouw handelde in deze zaak. "Als de rechter anders oordeelt, dan zal het museum het in 2013 cadeau gekregen schilderij van Bart van der Leck onmiddellijk terugbezorgen aan de schenker."