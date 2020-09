Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg overleden

De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg is op 87-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan alvleesklierkanker.

Ginsburg was een van de bekendste rechters van de VS en was een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat werd zij in 1993, toen president Bill Clinton haar voordroeg.

De opperrechter stond bekend als progressief en was voorvechter van vrouwenrechten. Als advocaat won ze meerdere zaken waarin ze gelijkheid probeerde te krijgen tussen mannen en vrouwen.

Nu Ginsburg is overleden mag president Trump een opvolger voordragen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een conservatieve rechter zijn. De verwachting is dat het Hooggerechtshof, dat nu al in meerderheid conservatief is, daardoor nog verder naar rechts zal opschuiven.