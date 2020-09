'Mister Pinkpop' Jan Smeets houdt ermee op

Jan Smeets stopt als directeur van het Limburgse popfestival Pinkpop. "Wat in 1970 begon met enkele vrienden is in al die jaren uitgegroeid tot het bekendste festival van Nederland. Wie had dat ooit gedacht", schrijft hij in zijn afscheidsbrief op de site van het muziekfestival.

Tot 2020 werd er geen jaar overgeslagen. Vorig jaar werd de vijftigste editie van Pinkpop nog uitgebreid gevierd. Dit jaar kon het festival voor het eerst in zijn geschiedenis vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Gezondheidsproblemen

"Corona heeft ook mijzelf parten gespeeld", schrijft de 75-jarige Smeets, die al jaren kampt met gezondheidsproblemen en bij wie dit jaar ook het coronavirus werd vastgesteld. "Mede hierdoor heb ik besloten dat het tijd wordt om het stokje over te dragen."

Het vaste team van Smeets gaat, in samenwerking met concertorganisator Mojo, door met de organisatie van Pinkpop. Medeoprichter Smeets blijft als 'Mister Pinkpop' als adviseur verbonden aan het festival. "Ondanks dat ik een stapje terug doe zijn zij nog lang niet van mij af, haha."

Pinkpop baby's

Na de eerste editie op Pinkstermaandag 18 mei 1970 groeide het evenement in Landgraaf uit tot Nederlands bekendste popfestival met bijna 2,8 miljoen unieke bezoekers en optredens van de grootste bands ter wereld, zoals de Rolling Stones, Bruce Springsteen en Metallica.

"Ik ben ontzettend trots op alle 2,8 miljoen bezoekers, crew, leveranciers, sponsoren, partners, artiesten, de kijkers thuis en alle Pinkpop-baby's. Zonder jullie had ik van mijn hobby nooit mijn werk kunnen maken", aldus Smeets.