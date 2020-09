Nieuw defect aan F-35's aan het licht gekomen

Opnieuw is er een defect vastgesteld aan de nieuwe F-35-straaljagers, ook wel Joint Strike Fighters genoemd. De toestellen blijken als gevolg hiervan niet goed bestand te zijn tegen onweer. Piloten van de gevechtsvliegtuigen wordt geadviseerd om om onweersbuien heen te vliegen. Dat blijkt uit een door het ministerie van Defensie vrijgegeven voortgangsrapportage.

Het defect kwam in april aan het licht. Toen bleek dat leidingen in een brandstoftank van vier Joint Strike Fighters waren beschadigd. Die beschadiging vergroot de kans op een explosie van brandstofdampen aan boord bij blikseminslag.

De fout werd in eerste instantie vastgesteld bij vier niet-Nederlandse toestellen, maar na verder onderzoek bleek dat ook nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuigen beschadigde leidingen hadden. Het Joint Program Office, dat de bouw van de gevechtsvliegtuigen coördineert, kwam daarop met het advies aan landen die de toestellen gebruiken om vliegen in een straal van 46 kilometer om een onweersbui te verbieden. Nederland heeft het advies overgenomen.

Bliksemafleider

Voor toestellen aan de grond geldt het advies om een bliksemafleider te gebruiken, of de Joint Strike Fighters binnen te parkeren. Dat laatste gebeurt bij de Nederlandse toestellen sowieso al, zegt een Defensie-woordvoerder. Ook voegt de woordvoerder toe dat er in de vliegtuigen meerdere mechanismes zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat de brandstoftanks niet zomaar in brand vliegen.

Hoe het komt dat de leidingen beschadigd zijn geraakt, wordt onderzocht. Ook wordt gekeken of ze vervangen moeten worden, of het defect op een andere manier moet worden verholpen. Al eerder werden problemen met de F-35's vastgesteld, die onder meer te maken hadden met de geavanceerde computersystemen aan boord.

De F-35 is de opvolger van de F-16. Nederland heeft 46 straaljagers van het type besteld. Daarvan zijn er tot dusver twaalf opgeleverd. Acht van die toestellen worden in de VS gebruikt voor trainingen, de rest is in Nederland gestationeerd.