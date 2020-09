Toezichthouder verdenkt woninginrichtingbranche van kartelvorming

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start een onderzoek naar kartelvorming in de woninginrichtingbranche. Eerder deze week heeft de toezichthouder bij verschillende bedrijven invallen gedaan.

De ACM vermoedt dat "een aantal leveranciers" aan winkeliers oplegt welke consumentenprijs zij moeten vragen voor bepaalde producten. Ook denkt de toezichthouder dat leveranciers onderling afspraken hebben gemaakt over de prijs die ze rekenen aan winkeliers.

Een woordvoerder wil niet zeggen bij welke bedrijven de invallen zijn gedaan en aan welke winkels de leveranciers producten leveren.

Onderlinge concurrentie

Het is leveranciers onderling niet toegestaan om te praten over de prijs die ze vragen voor hun producten, omdat dit de onderlinge concurrentie vermindert. "Als de concurrentie vermindert, stijgen de prijzen", legt de ACM uit.

Het opleggen van prijzen mag ook niet "vanwege het prijsopdrijvende effect ervan", zegt de toezichthouder. "Winkeliers dienen in volledige vrijheid en onderlinge concurrentie hun eigen verkoopprijzen te bepalen."

De ACM gaat de komende tijd onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van overtredingen. Als dat het geval is, kan er bijvoorbeeld een boete worden opgelegd.