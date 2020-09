Chinezen kwaad op Pompeo na beschuldiging van 'roofkapitalisme'

China heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. Die zei tijdens een bezoek aan Suriname dat aan investeringen van China "altijd kosten verbonden zijn". Hij beschuldigde de Chinezen van roofkapitalisme. Suriname en China onderhouden nauwe betrekkingen; de vorige Surinaamse president, Bouterse, zag in China een bondgenoot.

Pompeo zei dat Amerikaanse bedrijven erg graag zaken willen doen in Suriname en het leven van Surinamers beter willen maken. "Wij komen contracten na, we doen niet aan roofkapitalisme", zei hij op een gezamenlijke persconferentie met de Surinaamse president Santokhi.

De Chinese ambassade in Suriname zegt dat China ongegrond hard wordt aangevallen.

Eerste bezoek Amerikaanse minister

"Wij adviseren Pompeo feiten en waarheid te respecteren en om te stoppen met arrogantie en vooroordelen, laster en het verspreiden van geruchten over China", schrijft de ambassade in een verklaring. "Het is een goed voorbeeld van twee landen die ondanks verschillende politieke inzichten en verschillende culturen toch goed met elkaar overweg kunnen. Elke poging om onenigheid te zaaien tussen China en Suriname is gedoemd te mislukken", schrijven de Chinezen verder.

Het was het eerste bezoek van een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname. Volgens Pompeo heeft Suriname een vriend gevonden in de VS en moet zijn bezoek worden gezien als "een teken van de groeiende banden tussen onze twee naties."

President Santokhi, die deze zomer werd gekozen tot opvolger van Desi Bouterse, wil geen keuze maken tussen landen waarmee hij zaken wil doen. "We hebben ook goede relaties met andere landen", zei hij. Wel had hij het over "een nieuwe versterking van de samenwerking op verschillende gebieden met de VS".