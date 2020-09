Storm aan land in Griekenland, geen berichten over slachtoffers

De mediterraanse storm Ianos is aan land gekomen in Griekenland. De medicane heeft de eilanden Corfu, Kefalonia en Zakynthos bereikt. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend.

Er zijn windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. De afgelopen nacht is veel regen gevallen en op een aantal plaatsen hebben mensen geen elektriciteit meer. "De overheid heeft code rood afgegeven voor de hele westkust van de Peloponnesos en de Ionische eilanden", zegt correspondent Conny Keessen. "De verwachting is dat het weer later vandaag verslechtert, maar het is moeilijk om nu te zeggen waar de storm precies naartoe trekt."

Uit voorzorg blijven scholen vandaag dicht. Verder zijn vluchten geannuleerd en er wordt minder verkeer toegestaan op de kustwegen.

De Griekse overheid heeft mensen opgeroepen om binnen te blijven. Een soortgelijke storm kostte drie jaar geleden aan zeker twintig mensen het leven.

Het woord medicane is een samentrekking van 'mediterranean' (het Middellandse Zeegebied) en 'hurricane' (orkaan).