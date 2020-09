Loononderhandelingen weer van start; 'Supermarktpersoneel moet meeprofiteren'

Maandenlang hebben de onderhandelingen over salarisverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden vrijwel stilgelegen, maar nu start het langzaamaan weer op. En dat is hoog tijd, want een recordaantal cao's is verlopen.

Over de twee cao's voor 300.000 medewerkers van supermarkten werd gisteravond voor het eerst tussen werkgevers en vakbonden onderhandeld. "Het is sowieso anders doordat je vanwege corona in andere settings zit. Het informele overleg is anders, omdat je ver van elkaar zit", zegt Patricia Hoogstraten van het Vakcentrum, dat de werkgevers in de supermarktbranche vertegenwoordigd.

Na de eerste onderhandelingsronde blijkt dat de weg naar een akkoord nog lang is. Vakbond FNV eist 5 procent meer loon, terwijl werkgevers zeggen dat er weinig ruimte is vanwege de coronacrisis. Zij willen het vooral hebben over het schrappen van toeslagen voor werken in de avonden en in de weekenden.

"Het overleg was jammer genoeg moeizaam", zei FNV-onderhandelaar Mari Martens na afloop van het overleg. "In de supermarkten is geen crisis. Er wordt goud geld verdiend op dit moment. Het wordt tijd dat de werknemers daarvan gaan profiteren. Er is nog nooit zoveel verdiend in deze branche."

Cao's verlopen

Kappers, postbezorgers, buschauffeurs en dus ook supermarktmedewerkers zitten in een cao die verlopen is. Dat geldt voor meer dan een miljoen werkenden in Nederland. Een recordaantal van 267 cao's is verlopen. Dat betekent dat er nog geen nieuwe afspraken over loonsverhogingen gemaakt zijn.

De afgelopen maanden heeft het overleg in de meeste sectoren stilgelegen vanwege de corona-uitbraak, maar daar komt nu een einde aan, ziet werkgeversorganisatie AWVN. Bij veel bedrijven en in veel sectoren zijn weer onderhandelingsdagen op de agenda gezet.

Lagere loonsverhoging

Het lijkt erop dat de loonsverhogingen die daarin worden afgesproken een stuk lager zullen zijn dan de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn. Toen was de gemiddelde loonstijging ongeveer 3 procent. De paar cao's die de laatste weken zijn afgesloten zitten daar ver onder. In augustus zijn er vier cao's in kleinere sectoren afgesloten en was de gemiddelde loonsverhoging 1,5 procent.

Vakbond FNV houdt desondanks vast aan een looneis van 5 procent voor vitale beroepen en voor sectoren die de afgelopen maanden heel succesvol zijn geweest. De werkgevers vinden dat de vakbond nog in te veel sectoren die 5 procent eist en pleiten voor meer maatwerk. Ook willen ze meer mogelijkheden om te kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld met loonoffers, als bedrijven in problemen zitten.