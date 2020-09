Brabants klooster verliest 10 zusters in coronatijd: 'Ik heb er nog pijn van'

De congregatie heeft nog 87 leden. Ze wonen in het moederhuis dat in Schijndel staat en in een verpleeghuis niet ver daar vandaan. "De gemiddelde leeftijd is hier 85", vertelt zuster Mirjam.

In de eetzaal wordt ondertussen de middagmaaltijd geserveerd door personeel met mondkapjes. Aan elke tafel zit vaak maar één zuster en de tafels staan ook ver uit elkaar.

Niet zingen en geen koor

Overal wordt rekening gehouden met de corona-regels. In de kapel van het klooster staan stoelen met daarop de namen van de zusters ver uit elkaar. "Zingen doen we ook niet en er is geen koor. Alleen bidden doen we hardop", zegt zuster Agnes.

Achter in de kapel zit zuster Marcelliana, met haar 106 jaar de oudste inwoner van Brabant, schrijft de regionale omroep. "Ze is helemaal niet ziek geweest. Ze is een van de sterkere vrouwen. Het is een wonder dat ze niet ziek is geworden. Ik vind het ook een wonderlijk mens", vertelt Agnes met een kleine glimlach.

De viering in Den Bosch begint om 10.30 uur en is alleen toegankelijk voor genodigden. Vanuit het hele land zullen religieuzen naar de kathedraal komen. Er is plek voor 300 mensen. De herdenking is te volgen via een livestream bij Omroep Brabant en op tv.