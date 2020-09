Presidentverkiezingen VS: de strijd om de buitenwijken

Janette is een Republikein in hart en nieren, maar Donald Trump heeft van haar een Democraat gemaakt "Dit is niet meer de Republikeinse Partij, dit is de partij van Trump. In de voorverkiezingen heb ik nog op hem gestemd, maar toen ik me in hem ging verdiepen zag ik dat hij slecht nieuws was. Kijk in wat voor staat ons land verkeert; de economie is verwoest, het coronavirus is niet onder controle en we zijn nog nooit zo verdeeld geweest. Door hem." Daarom gaat haar stem dit keer naar Biden.

Daar moet Susan Bawol niet aan denken. Volgens haar is Biden een marionet van Obama en Hillary Clinton en daaraan zal ze nooit haar stem geven. Ze had Kamala Harris nog wel willen overwegen als die de presidentskandidaat was geworden, maar niet Joe Biden.

Ook Sue Ann Harrison twijfelt nog, ze is al vanaf haar 18e geregistreerd Republikein. Ze vindt dat de president het best goed heeft gedaan. "Het ging juist goed met de economie en we hadden de laagste werkloosheidscijfers. Tot de pandemie. Daarna ging het mis. Met de corona en de rellen. Ik kijk geen televisie meer, zo depressief word ik ervan. Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen."