Koningspaar in Friesland voor eerste streekbezoek sinds corona-uitbraak

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vandaag op bezoek in Friesland. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van de provincie, met de nadruk op de landbouwsector, de Friese taal en cultuur en duurzaamheid. De twee gaan langs bij organisaties in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf.

Het koningspaar brengt elk jaar streekbezoeken door het hele land heen, maar sinds de uitbraak van corona gebeurde dat niet. "Dit is weer de eerste keer dat het koningspaar zo'n streekbezoek oppakt. Aan ons dus de eer in Friesland", zegt commissaris van de koning Arno Brok tegen Omrop Fryslân.

Een inhoudelijk thema tijdens het bezoek is duurzaamheid. Maar ook de 'regiodeal'-afspraak tussen het Rijk, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden komt aan bod. "Zuidoost-Friesland is een van de twaalf regio's die extra geld krijgen uit de pot van de regiodeal om de regio te versterken", zegt Blok. "We zullen zien hoe het gebied erbij ligt en wat de wensen voor de toekomst zijn. Maar de koning en koningin zullen zich ook verdiepen in het Fries."

Geheim schema

Het bezoek ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren vanwege het coronavirus. Het schema is voor het grootste deel ook geheim, omdat het niet de bedoeling is dat mensen erop afkomen. "Dat kan gewoon niet. Op het laatste moment zal pas duidelijk zijn waar de koning en de koningin op bezoek komen", legt Brok uit. "Bij de bezoeken gelden ook gewoon de regels van het RIVM."