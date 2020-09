Operazangeres Caroline Kaart (88) maakte klassieke muziek weer populair

Operazangeres en presentatrice Caroline Kaart is gisteren op 88-jarige leeftijd overleden. Kaart werd onder meer bekend door programma's als Een liedje met Caroline en het radioprogramma Klassiek met Caroline.

De afgelopen jaren verbleef Kaart in het Rosa Spier Huis, een woon- en werkgemeenschap in Laren voor oudere kunstenaars. "Het was een heel sympathieke vrouw en ze was heel geestig", zegt collega Francis van Broekhuizen. "Maar ze was ook erg ongelukkig."

Twee jaar geleden vertelde Kaart in een documentaire over het Rosa Spier Huis dat ze zich eenzaam voelde. "Ik ben een oud alleenstaand mens, met een heel klein hondje en that's all", zei ze toen.

Bekijk hier het fragment: