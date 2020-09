Tbs met dwangverpleging voor man uit Hengelo die beide ouders doodde

De 27-jarige man uit het Gelderse dorp Hengelo die vorig jaar oktober zijn beide ouders doodde, heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen van de rechtbank in Zutphen.

Volgens de rechter verkeerde de zoon van het gezin in een ernstige psychotische toestand. Daarom krijgt de man geen gevangenisstraf opgelegd. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak - twee weken geleden - werd al duidelijk dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. De man kampt al jaren met psychische problemen.

De broer van de man liet tijdens de rechtszaak blijken dat hij vooral boos is op de instanties die zijn broer niet hebben kunnen helpen. "Wij hebben ons twaalf jaar lang als gezin afgevraagd wat er mis was met mijn broertje. We hebben twaalf jaar in onzekerheid geleefd, maar niemand kon ons helpen", zei de man in de rechtszaal volgens Omroep Gelderland.