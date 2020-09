17 arrestaties bij internationale actie tegen drugsnetwerk

In een onderzoek naar internationale drugshandel zijn in binnen- en buitenland zeventien mensen aangehouden, meldt de politie. Er zijn invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Volgens De Telegraaf is een van de arrestanten Piet S., die al langere tijd in verband wordt gebracht met drugshandel en moorden in de onderwereld.

De verdachten zijn tussen de 25 en 68 jaar oud. Hoeveel van hen er in Nederland zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.

Bij de invallen zijn verdovende middelen, wapens en contant geld aangetroffen. Ook zijn tientallen auto's in beslag genomen.