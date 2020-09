'Spookvliegveld' Lelystad Airport kostte tot nu toe 214 miljoen euro

Uit het onderzoek blijkt dat het meeste geld is gaan zitten in de luchthaven zelf. Royal Schiphol Group heeft als eigenaar voor 90,7 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd. Zo heeft de nieuwe terminal bijna 19 miljoen gekost en kostte de verlenging van de start- en landingsbaan (van 1250 meter naar 2,7 kilometer) plus een nieuwe taxibaan 32 miljoen euro.

Ook werd 15,5 miljoen euro uitgegeven voor verhoging van de verkeerstoren en de uitbreiding van de brandweer met een nieuwe kazerne en twee speciale brandweervoertuigen, de zogeheten crashtenders.

Nu al luchtverkeersleiding

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft geïnvesteerd in de luchthaven: bij elkaar voor 26,4 miljoen euro. Hiervan is 7,6 miljoen besteed aan nieuwe apparatuur voor het navigatiesysteem van vliegtuigen, dat vereist is om verkeersvliegtuigen te kunnen ontvangen. De rest ging op aan opleidings- en personeelskosten.

Zo is er sinds november vorig jaar op Lelystad Airport luchtverkeersleiding ingevoerd. Op de toren zitten mensen van LVNL. Hoewel er nog geen verkeersvliegtuigen komen, wil minister Cora van Nieuwenhuizen dat de verkeersleiders ervaring opdoen zodat de luchthaven klaar is voor de opening. De verkeersleiders op de toren begeleiden nu uitsluitend de kleine luchtvaart. De kosten daarvan bedragen 365.000 euro per maand. Tot nu toe is hieraan dus 3,6 miljoen euro uitgegeven.