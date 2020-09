Trump: vaccin mogelijk al binnen drie of vier weken

Een vaccin voor het coronavirus is mogelijk al binnen drie of vier weken klaar, heeft president Trump gezegd. Dat zou voor de presidentsverkiezingen van 3 november zijn. "We zijn heel dichtbij", sprak de president bij een kiezersbijeenkomst in Philadelphia.

"Als je de waarheid wilt weten", zei Trump, "de vorige regering zou mogelijk jaren nodig hebben gehad voor een vaccin vanwege de FDA (de geneesmiddelentoezichthouder, red) en alle goedkeuringen. En wij zijn er weken van af. Het kunnen drie, of vier weken zijn."

Volgens Trumps topadviseur, infectiedeskundige Anthony Fauci, is Trumps inschatting waarschijnlijk te optimistisch. Deze maand zei Fauci dat de meeste experts het erover eens zijn dat er een vaccin kan zijn in november of december. Oktober noemde hij onwaarschijnlijk.

Binnen de FDA en de medische gemeenschap bestaan zorgen dat een versnelde goedkeuring ten koste gaat van de effectiviteit en de veiligheid van een vaccin.

'Eerder groter dan kleiner gemaakt'

Trump zei, net als eerder, dat het virus uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen. Ook ontkende hij dat hij aan het begin van de corona-uitbraak de ernst ervan publiekelijk heeft gebagatelliseerd. In zijn daden heeft hij de uitbraak naar eigen zeggen eerder groter dan kleiner hebben gemaakt.

Vorige week kwam naar buiten dat Trump in februari in een interview met de vermaarde journalist Bob Woodward zei dat het virus dodelijk was, en veel gevaarlijker dan de griep. "Je ademt de lucht in en zo verspreidt het zich", sprak Trump in opgenomen gesprekken. Publiekelijk zei Trump later die maand dat het coronavirus vergelijkbaar is met het griepvirus.