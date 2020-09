Onbegrip om verdwijnen politiepost Amsterdam Centraal

De NS en het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB reageren ontstemd op het plan van het Amsterdamse stadsbestuur om de speciale politiepost op Amsterdam Centraal weg te halen. Ze vrezen dat de veiligheid van de reizigers in het geding komt, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.

De driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie wil de agenten overhevelen naar de basisteams van de politie, Wel zouden er agenten actief blijven op het station, vergelijkbaar met andere steden.

Volgens de vervoerders is Amsterdam Centraal niet te vergelijken met andere stations, omdat de complexiteit er groter is, schrijft Het Parool. Daarnaast zijn NS en GVB bang dat de verandering zal leiden tot langdurige storingen in het openbaar vervoer. De politiepost zou veel kennis hebben opgebouwd op het gebied van veiligheid op het station. Daardoor zou de politiepost beter verdacht gedrag kunnen herkennen dan normale agenten.

Ondoordacht plan

Ook vakbond FNV is bezorgd en spreekt van een 'ondoordacht en onbegrijpelijk plan'. Volgens FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen moet burgemeester Halsema "blijkbaar nog wennen dat Amsterdam een wereldstad is, waar een veilig ov-knooppunt bij hoort", schrijft De Telegraaf.

De gemeenteraad discussieert komende donderdag over de politiepost.