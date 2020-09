Weekcijfers corona: 7 procent geteste twintigers blijkt besmet

Het aantal nieuwe positieve tests dat bij het RIVM is gemeld, nam afgelopen week toe met 8625. Een week eerder ging het om 5427 besmette mensen. Net als vorige week is dat een stijging van ruim 50 procent. Sinds 1 juni, de dag dat iedereen getest kon worden, zijn er niet eerder zoveel mensen in een week positief getest.

Het aantal ziekenhuisopnames nam ook toe. De GGD's hebben afgelopen week 92 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Vorige week ging het om 43 nieuwe opnames. Het aantal nieuw gemelde doden (14) is iets lager dan vorige week (17). Tijdens de eerste golf, eind maart in april, werden er honderden mensen per week opgenomen. Ook vielen er begin april tussen de 100 en 200 doden per dag.

Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. Sommige opnames en overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM.