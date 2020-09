Veroordeelde Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Krajisnik overleden

De Bosnisch-Servische politicus Momcilo Krajisnik (75) is overleden. Hij was een van de politieke leiders in de oorlog in Bosnië (1992-1995) en werd door het Joegoslaviëtribunaal veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid.

Het universitaire ziekenhuis in de Bosnisch-Servische stad Banja Luka, waar hij in augustus met corona werd opgenomen, heeft zijn overlijden bekendgemaakt.

Krajisnik was de voorzitter van het parlement van de Bosnisch-Servische Republiek, de Republika Srpska. Hij was een van de prominente politieke leiders van de Bosnische Serviërs, samen met Radovan Karadzic en Biljana Plavsic. Met Karadzic richtte hij de Servische Democratische Partij (SDS) op.

Vredesonderhandelingen

In de Bosnische burgeroorlog kwamen meer dan 100.000 mensen om het leven. Ruim 2,2 miljoen mensen werden verdreven of sloegen op de vlucht. Het doel van de Serviërs was om een eigen staat op te richten, die ook een deel van Kroatië zou omvatten waar veel etnische Serviërs woonden. Ze slaagden erin om ongeveer een derde van Bosnië in te nemen. Daarbij werden moslims en Kroaten uit hun huizen verdreven.

Krajisnik leidde het Bosnisch-Servische team in de vredesonderhandelingen. Het verdrag van Dayton maakte in november 1995 een einde aan de oorlog in Bosnië.

Misdaden tegen menselijkheid

In 1996 werd Krajisnik gekozen tot het Servische lid van het driekoppige Bosnische presidentschap. In 2000 werd hij gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Krajisnik werd aanvankelijk in 2006 veroordeeld tot 27 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid tegen niet-Serviërs. In hoger beroep werd zijn straf verlaagd naar 20 jaar.

De eerste president van de Bosnisch-Servische republiek, Radovan Karadzic (75) is door het Joegoslaviëtribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en andere oorlogsmisdaden. Biljana Plavsic (90) was zijn opvolger. Zij werd in 2001 door het tribunaal veroordeeld tot 11 jaar cel en is inmiddels op vrije voeten. Zij is de enige vrouw die door het Joegoslaviëtribunaal werd aangeklaagd.

Held

Toen Krajisnik in 2013 vrijkwam, werd hij in de Bosnisch-Servische Republiek als een held onthaald. In 2016 publiceerde hij het boek Hoe de Bosnisch-Servische Republiek werd geboren. Daarin beschrijft hij zijn tijd in de gevangenis als een lang uitgevallen zakenreis.

Krajisnik bekleedde na zijn vrijlating opnieuw prominente publieke functies.